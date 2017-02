Обявени шейсц конкурси з обласци образованя

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци вчера обявел шейсц конкурси з обласци образованя, а за нїх вєдно опредзелєни 205 милиони 262 500 динари.

Образовни установи можу конкуросвац за финансованє и софинансованє програмох и проєктох у основним и штреднїм образованю, за цо опредзелєни вєдно 14 милиони 502 500 динари.

За програми и проєкти за моцнєнє язичних компетенцийох школярох основних школох опредзелєни 350 000, а за набавянє опреми за основни школи хтори маю програми школованя одроснутих 950 000 динари.

За основни и штреднї школи хтори маю двоязичну наставу, за набавянє опреми и програмни трошки, по конкурсу опредзелєни 4 милиони 560 000, а за подзвигованє квалитету школярского стандарду милион 900 000 динари.

Тиж розписани и конкурс за реґресованє превозу школярох штреднїх школох, на хтори можу конкуровац локални самоуправи, а за тоту немену опредзелєни вєдно 183 милиони динари.

Конкурси отворени по 3. марец, а доступни су на сайту Секретарияту, дзе и потребна документация – www.puma.vojvodina.gov.rs.

Зоз Секретарияту здогадую же ище тирваю два конкурси – за финансованє и софинансованє вирабяня технїчней документациї за потреби основних, штреднїх школох и школярски стандард, як и конкурс за финансованє проєктох з обласци подзвигованя квалитгету образовно-воспитного процесу у штреднїм образованю. Перши спомнути тирва по 27., а други по 21. фебруар.