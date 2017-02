Розписани конкурси за финансованє проєктох у култури националних меншинох и за видавательну дїялносц

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами 9. фебруара розписал Конкурс за финансованє-софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох-националних заєднїцох у АП Войодини у 2017. року. У нїм и Конкурс за обласц видавательней дїялносци на язикох меншинох-заєднїцох, за финансованє-софинансованє обявйованя дотераз нєобявених кнїжкох и часописох.

За спомнути намени Секретарият у тим року опредзелєл вєдно 8 милиони 600 000 динари, дзе 6,5 милиони за конкурс з обласци култури, а 2,1 милион динари за видавартельну дїялносц.

Конкурс отворени 30 днї од дня обявйованя, а текст конкурсу и потребну проєктну докементацию мож найсц на сайту Секретарияту – www.kultura.vojvodina.gov.rs.