Стипендиї 70 студентом, петнацецерим з Керестура

КУЛА – Седемдзешат найлєпши студенти з местох кулскей општини у тим академским року од Општини Кула дзешец мешаци буду доставац стипендию од 6 000 динари, а медзи нїма и аж петнацецеро студенти з Руского Керестура.

Єдно з условийох за доставанє стипендиї було же би штредня оцена студентом була найменєй 9, а за стипендиї найлєпшим студентом на основних, мастер и докторских студийох Општина Кула того року з буджету опредзелєла 4 милиони 200 000 динари.

Контракт о стипендованю зоз студентами вчера у Шветочней сали Скупштини општини Кула подписал предсидатель Општини Перица Видеканїч, а на шветочносци присуствовали и його заменїк Картоль Валка и руководителька Оддзелєня за дружтвени дїялносци Општинскей управи Драґана Потпара.