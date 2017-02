Здруженє женох „Байка” планує прешириц активносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура прешлого року предлужело зоз своїма стандарднима активносцами, участвовало у орґанизованю власних и заєднїцких манифестацийох з другима здруженями, а зазначени и позитивни финансийни звит – гварела предсидателька „Байки” Славица Катона на вчера отриманей Скупштини Здруженя, а план активносцох у 2017. року подобни як и прешлорочни.

„Байка” була активна и на рижних саймох и виставох у жеми и иножемстве и вшадзи, попри своїх ручних роботох, презентовала и руску традицию, стари єдла и стари ремесла, а найвецей тканє. Прешлого року орґанизована и роботня о виробку витражох.

До 2017. року пренєшени 13 000 динари ище з 2015. року, як власни приход витворени 25 000 динари, а тельо виношели и трошки. Поєдинєчно, членїци „Байки”, як свой власни приход од предаваня ручних роботох у прешлим року вєдно заробели скоро 200 000 динари.

У тим року „Байка” будзе конкуровац и за нови проєкти, а окрем на покраїнски, будзе апликовац и на републични конкурси. Як визначела предсидателька Здруженя Славица Катона, буду ше намагац злєпшац виробок сувенирох, прешириц тканє, та попри гасурох и керпарох, буду ше учиц ткац и руски партки.

Попри членїцох „Байки”, на вчерайшей Скупштини отриманей у Ресторанє „Червена ружа” присуствовали и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач, котри винєсол и даскельо можлївосци за дзепоєдни заєднїцки проєкти з НС, та предсидателька Здруженя паприґарох Душица Орос и предсидатель Здруженя ремеселнїкох и поднїмательох Владимир Емейди.