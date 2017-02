Промоция кнїжки у виданю „Руского слова”

КИЄВ (УКРАЇНА) – Нєшка, 15. фебруара, у Києве, у України, будзе промоция кнїжки „Антолоґия сучасней українскей драми”, хтору преложену на сербски и руски язик прешлого року видала НВУ „Руске слово” з Нового Саду.

Як пише у поволанки на промоцию, хтора будзе у Центре Леся Курбаса, то перша така кнїжка у историї антолоґиї – преложена на сербски и руски язик, а предлуженє є проєкту „Феномен новей славянскей драми“ Драмского оддзелєня Центру Леся Курбаса. Сотруднїцтво у обласци драми з Драмским оддзелєньом спомнутого центру почало пред 10 роками, з обявйованьом антолоґиї „Нова сербска драма“.

Тот свойофайтови драмски диялоґ ше отримує з потримовку Амбасади Сербиї у України, Беоґрадского универзитета и НВУ „Руске слово“.