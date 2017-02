НОВИ САД – У ютрейшей емисиї „Добри вечар, Войводино” буду емитовани прилоги о проблемох у роботи националних совитох националних меншинох, у часци резервованих за пензионерох емисия представя Ґовльову фамелию зоз Суботици, а треца часц пошвецена свадзебним обичайом при Руснацох.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза штвартковей емисиї будзе такой на пияток вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.