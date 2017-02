У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Седме тогорочне число новинох „Руске слово” на бокох рубрики „Тижньовнїк”, медзи иншим, пише о нащиви представительох Националного совиту Руснацох КПД „Драґутин Драґен Колєсар” у Бачинцох, а рубрика „Нашо места” о балох у вецей местох и актуалносцох з ЯКП „Комуналєц” у Вербаше.

„Економия” информує о реґистрациї ґаздовствох и субвенцийох польопривреднїком, як и о роботи младого поднїмателя Славена Провчия зоз Шиду.

„Култура и просвита” представя творчосц музичара Владимира Малацка з Керестура, пише о вистави подобових роботох Силвестера Макая у Кули, та о проєкту ЕУ до хторого уключена Штредня школа „Петро Кузмяк”.

„Мозаїк” читачох упознава з младим филозофом и теолоґом Данилом Задрепком з Дюрдьова, а рубрика „Людзе, роки, живот” з Дюром Бикийом з Миклошевцох.

„Духовни живот” анализує врацанє церковного маєтку и витримованє наших парохийох, док „Спорт” спатра будучносц Атлетского клубу „Русин” у Керестуре. Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия”, дзе и нова „Женоблоґия”.