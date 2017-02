Збера ше помоц шестром Новакович з Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – После того як тих дньох на дружтвених мрежох обявени видео-прилог „Елион Медиї” з Беоґраду о чежкей ситуациї у якей ше нашли шестри Весна (24) и Нада (13) Новаковичово з Руского Керестура, реаґовали велї людзе добрей дзеки, як з Руского Керестура, так и з велїх других местох, аж и з иножемства.

Шестром Новакович пред двома тижнями умарла мац, а уж велї роки су без оца, котри покойни, та остали сами без даяких приходох и у барз чежких условийох за живот у хижи хтора нє їх и хтора ше валя. Весна закончела штредню школу пекарского напряму и уж роки є на бироу, а през лєто роби шицки сезонски роботи у валалє, док младжа шеста Нада школярка шестей класи керестурскей ОШ.

Як дознаваме, такой реаґовал парохийни Каритас, хтори им роки помагал, и подаровал огриву, Школа „Петро Кузмяк” Нади обезпечела предлужене пребуванє з костираньом, а дочасово биваю у мацеровей шестри у Керестуре.

Дзекуюци спомнутому видео-прилогу на Фейсбуку, хтори вчера вечар мал уж скоро 62 000 препатрунки и велї дзелєня, орґанизовали ше дзепоєдни поєдинци, реаґовали и подприємства, та дзивчатом понукли помоц у поживи, огриви, Весни понукли и роботу.

Помоц им потребна и надалєй, бо би любели мац свой власни дом на порти хтора им остал од оца Зорана, а помоц им у Керестуре мож однєсц до їх нини, Ленїнова 165, лєбо контактовац Весну на тел. 061/22-55-795.

Шестром Новакович мож уплациц и пенєжну помоц на отворени динарски рахунок у Комерциялней банки Беоґрад, число 205-9011006551887-72, лєбо на девизни рахунок тиж у Комерциялней банки: SWIFT-BIC KOBBRSBG IBAN/Account Number RS 3520590310234 1282442, Vesna Novaković, Petra Kuzmjaka 25, Ruski Krstur, Republika of Serbia.

З координаторку Каритасу, Новаковичових вчера нащивели и новинарки „Руского”, а попри другого, редакторка МАК-у им подаровала и рочну предплату на наш младежски часопис хтори, як гварели шестри, дзечнє читаю.