Презентовани проєкт ЕУ у хторим участвує и керестурска Школа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основну и шредню школу з домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура вчера нащивел член Европского економско-социялного комитету з Бриселу Роман Хакен з Ческей Републики.

Хакен школяром отримал презентацию у рамикох проєкту „Твоя Европа! Твой глас”, до хторого вибрана и Школа „Петро Кузмяк”, як єдина зоз Сербиї медзи 33-ома школами з вецей европских жемох.

Керестурску Школу у Бриселу у тим проєкту буду представяц тройо школяре – Дорис Бучко з III-1 руского оддзелєня Ґимназиї, Ґавра Алексич зоз IV-2, сербского оддзелєня Ґимназиї и Вукашин Делич з III-3, напряму Туристични технїчар, як и їх професорка анґлийского язика Лїляна Фина.

Презентация була на анґлийским язику, почала з промотивним филмом о прешлорочним проєкту „Твоя Европа! Твой глас”, на хторим ше перши раз зявела и Сербия, як жем кандидат до ЕУ. Теди Сербию представяла Перша беоґрадска Ґимназия, а того року то керестурска Школа.

Представитель Европского комитету Роман Хакен присутним на кратше представел Европску унию як заєднїцу 28 державох и єй найглавнєйши институциї и цела, а медзи нїма и Комитет за економско-социялни розвой, як совитодавне цело. Як визначел Хакен, Комитет ше занїма и з випитованьом явного думаня о рижних питаньох вязаних за терашньосц и будучносц ЕУ.

Попри школярох-учашнїкох у проєкту, на презентациї присуствовали и други школяре трецей и штвартей класи Штреднєй школи и їх професоре, як и представителє управи Школи – директорка Хелена Пашо Павлович и єй помоцнїк Невенка Пєщич.

Проєкт „Твоя Европа! Твой глас” того року будзе 30. и 31. марца у Бриселу, у шедзиску Европскей униї, з тему „Европска уния будучносци”