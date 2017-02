Тогорочни Драмски мемориял од 18. по 26. марец

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни 49. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї почнє 18. марца (собота), а будзе закончени на нєдзелю, 26. марца – заключене на вчерайшей схадзки Орґанизацийного одбору Мемориялу у рускокерестурским Доме култури, хтори и орґанизатор Мемориялу.

На схадзки поведзене же буду участвовац пейц представи за старших и єдна дзецинска, так же представи за старших буду виведзени у дньох двох викендох. За тераз познате же на Мемориялє буду участвовац три представи за старших з наших местох – РНТ „Петро Ризнич Дядя”, з чию премиєрну представу Мемориял и почнє, младежска представа Драмского студия АРТ Дому култури Руски Керестур и представа Драмскей секциї КУД „Яким Гарди” з Петровцох, з Горватскей.

Як узвичаєне, будзе участвовац и представа з Општинскей смотри драмскей творчосци у кулскей општини, а Мемориял будзе мац и госца з иножемства – „Театер при фонтани” з Михаловцох, зоз Словацкей, з представу „по виходнярски”.

Дзецинску представу на Мемориялє, у тижню, можебуц и два раз, зависно од того чи на Мемориял орґанизовано приду и школяре з наших местох, одбави Дзецинска ґрупа Драмского студия АРТ керестурского Дому култури.

Можлїве же з єдну свою монодраму будзе участвовац и наш професийни ґлумец Владимир Балащак, алє то будзе утвердзене познєйше, док будзе познате чи пре свойо анґажмани Балащак годзен присц до Керестура под час Мемориялу.

На вчерайшей схадзки утвердзене же под час фестивалу будзе орґанизована вистава малюнкох у енкаустики Сонї Папуґа Андєлич.

Реаґуюци на дзепоєдни вияви з наших КУД-ох о термину тогорочного Мемориялу, предсидатель Орґанизацийного одбору и о.д. директора Дому култури Йоаким Рац на вчерайшей схадзки гварел же о новим (а дакедишнїм) терминє бешедоване и под час прешлорочного Мемориялу, як и же перша службена информация о тим з Управного одбору Дому култури до наших КУД-ох послата ище 27. октобра 2016. року (потим и 9. януатра того року) так же, як гварел Рац, нє мож бешедовац о тим же КУД-и нє були на час поинформовани о предкладаню нового термину и пре тото нє сцигню порихтац представи.