Анамария Ранкович предложена за о.д. директора нашого Заводу за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера на 13 годзин закончена електронска схадзка Националного совиту (НС) Руснацох (тирвала од 10. фебруара), на хторей з векшину од 11 гласох членох Совиту прилапене предкладанє о розришеню з длужносци дотерашнєй окончовательки длужносци (о.д.) директора Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) Ивани Дудаш, а прилапене предкладанє же би за о.д. директора Заводу була менована Анамария Ранкович, редакторка у Редакциї на руским язику Трецей програми радия РТВ Войводини.

Обидва предкладаня одлукох буду послати до Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами, а конєчну одлуку о менованю приноши Покраїнска влада, як соснователь Заводу за културу ВР.

Як потолковане у материялу за електронску схадзку НС, Ивани Дудаш 3. фебруара вишол шейсмешачни мандат, а пре нови законски предписаня, мандат за о.д. директора єй нє може буц предлужени бо нє ма пейц роки роботного искуства, як то предвидзене з новима предписанями за директора и за о.д. директора у установох у култури. Анамария Ранкович сполнює зоз законом предписани условия.

На електронскей схадзки Совит прилапел и формални вименки у одредзених членох Одлуки о снованю НВУ „Руске слово” Нови Сад, пре ускладзованє з Уредбу о шифрарнїку роботних местох, а хтори ше одноша на главного редактора новинох Руске слово” и його заменїка. Дотерашня назва „одвичательни редактор” по новей одлуки тераз будзе „главни одвичательни редактор новинох”, а його заменїка „одвичательни редактор новинох”.