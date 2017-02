Нєшка Дзень державносци, и ютре нєроботни дзень

СЕРБИЯ – Нєшка, 15. фебруара, Дзень державносци Сербиї, як здогадованє на дзень кед 1804. року у Орашцу почало Перше сербске повстанє за ошлєбодзенє од Туркох, як и на преглашенє першого Уставу Сербиї, тиж 15. фебруара, алє 1835. року на Скупштини у Краґуєвцу, так же то источашнє и Дзень уставносци Сербиї. Понеже 15. фебруар и церковне швето Стретениє господнє по юлиянским календаре, спомнути устав познати и як Стретенски.

Тот датум ше як Дзень державносци у Сербиї славело по наставанє Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох, а одлуку же би 15. фебруар, на Стретениє, знова бул Дзень державносци, Народна скупштина Сербиї принєсла 10. юлия 2001. року.

Дзень державносци ше слави два днї, так же стреда и штварток, 15. и 16. фебруар нєроботни днї. Пре нєроботни дзень, нови информациї на Рутенпресу буду на пияток, 17. фебруара.