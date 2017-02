О дуалним образованю у Заходнобачким округу

ЗОМБОР – Прешлого тижня, 7. фебруара, у Реґионалней привредней комори Зомбор (РПКЗ) отримана схадзка о новей методолоґиї уписней политики до штреднїх школох за шлїдуюци школски рок пре уводзенє дуалного образованя.

На схадзки присуствовали директоре штреднїх школох зоз Заходнобачкого округу, началнїк Школскей управи Зомбор Борислав Станичков, началнїк за образованє Городу Зомбор Ґоран Тодорич, та Снежана Ґайдобрански и Йована Вуйкович, котри у РПКЗ задлужени за дуалне образованє.

Як поведзене, од нового школского року дуалне образованє постанє состойна часц нашей образовней системи, же би школяре здобували праксу пре лєгчейше доставанє роботи. План упису до штреднїх школох будзе виробени на основи анкетованя привреднїкох, у хторей ше вони вияшнєли о своїх потребох за кадрами.

За тераз, привреднїки Заходнобачкого округу виказали потребу за скравцами, мулярами, армировачами, шлосерами, трактористами и механїчарами. Перши предлог за занїманя ма буц закончени до конца фебруара, а конкурс за упис будзе обявени у априлу.