„Карпатом” дарунок од вербаского маляра

ВЕРБАС – Визначни вербаски маляр и скулптор Любисав Срданович КПД „Карпати“ подаровал малюнок, на хторим намальовани дакедишнї член Дружтва Стеван Працепа. Дарунок предсидательови „Карпатох” др Деянови Загорянскови и другим членом КПД, Срданович придал вовторок, 14. фебруара, у просторийох Дружтва.

Малюнок подаровани як здогадованє на нєдавно упокоєного длугорочного члена КПД „Карпати” Стевана Працепу, познатого майстра муляра котри, попри тим же шпивал у Хору „Карпатох”, бул єден з главних майстрох на будованю сали того вербаского КПД.