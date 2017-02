Ютре орґанизоване туристичне розпатранє Нового Саду

НОВИ САД – З нагоди означованя Шветового дня туристичних водзачох, на ютре буду орґанизовани безплатни розпатраня Нового Саду и Петроварадинскей твердинї, хтори буду водзиц фахово туристични водзаче.

Сход заинтересованих за обиход Петроварадинскей твердинї на ютре, 18. фебруара, на 11 годзин при годзинки на Петроварадину, а ґрупу котра жада обисц знаменїтосци Нового Саду ше формує на 13. годзин при памятнїку Светозара Милетича на Площи шлєбоди.

Кажда тура тирва дакус вецей як годзину, обиходзенє безплатне, а орґанизує их Здруженє туристичних водзачох Нового Саду, у сотруднїцтве з Туристичну орґанизацию Нового Саду.