За наградне бависко по три коверти дньово

БЕОҐРАД – За два тижнї на шалтерох у поштох гражданє превжали два милиони 495 680 безплатни коверти за наградне бависко „Вежнї рахунок и победз”, а дотераз послата 837 871 коверта з фискалнима рахунками, сообщела „Пошта Сербиї”.

Тото подприємство видруковало три милиони 485 000 наменски коверти за наградне бависко и дистрибуовало их до 1 500 филиялох у Сербиї.

Понеже на початку наградного бависка коверти барз швидко були розґрабани, орґанизаторе бависка огранїчели число ковертох по особи. Гражданє котри жадаю участвовац у наградним бависку, у єдней филияли пошти можу достац три коверти дньово.