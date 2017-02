У Вербаше Дочасови орґан Општини

ВЕРБАС – Влада Сербиї принєсла Одлуку о розпущованю Скупштини општини Вербас и менованю Дочасового орґану Општини, а дочасови орґани буду мац и општини Оджак и Заєчар, пише портал локалней самоуправи Вербас од 15. фебруара.

За предсидателя Дочасового орґану Вербас Влада меновала Милана Ґлушца, дотерашнього предсидателя Општини у задзекованю, а до того тераз найвисшого цела локалней самоуправи меновани Мариян Миянович, Предраґ Роєвич, Маряна Мараш и Ґоран Пейович.

У чаше од два мешаци од приношеня Одлуки о розпущованю Скупштини општини Вербас, предсидателька Народней скупштини Републики Сербиї ма розписац локални виберанки.