Нєшка схадзка Роботного цела за младеж НС

НОВИ САД – У Нови Садзе нєшка, 17. фебруара, будзе порядна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) Руснацох.

Схадзка будзе у просторийох Руского културного центру на 18 годзин, а на нєй предвидзене прилапйованє звиту о роботи и финансийного звиту Роботного цела за 2016. рок, як и розписованє конкурсу за витворйованє младежских проєктох у рускей заєднїци у тим року.

На дньовим шоре и прилапйованє датих задзекованьох на членство у Роботним целу – Желька Фаркаша з Коцура и Мариї Хромиш з Дюрдьова, та даванє предкладаньох НС-ту же би меновал двох нових членох до Роботного цела за младеж.