Приходзи час за прихраньованє жита

ВОЙВОДИНА – Конєц фебруара и початок марца прави час за прихраньованє жита, а фаховци гваря же воно будзе завишиц од условийох жими. Прихраньовац треба лєм раз, а слабше розвити шаца треба прихранїц ище раз, цо допринєше їх лєпшому стану.

То барз важна аґротехнїчна мира, прето же жито ма длуги период веґетациї, та треба дополнїц количество азоту у рошлїни. Найлєпши термин за прихраньованє то пред самим интензивним ростом и розвойом жита, а кед ше з нїм запожнї,, прихраньованє нє будзе мац ефекту на урожай.

Фаховци спозорюю же з векшим количеством азотних гнойох нє мож надополнїц препущеня у дотедишнєй аґротехнїки, аж може привесц до контра-ефекту.