Зменшане число пензионерох

СЕРБИЯ – По податкох Фонду за пензийне и инвалидске осиґуранє (ПИО), за остатнї два роки, од кеди на моци вименєни Закон о ПИО, число пензионерох зменшане, та тераз одношенє пензионерох и занятих котри поряднє плаца порциї и доприноси 1 наспрам 1,44, а пред двома роками було 1 наспрам 2, пише новосадски „Дневник”.

Оценєте же и того року одход до пензиї будзе зменшани, а на другим боку, будзе звекшоване число занятих, цо би злєпшало одношенє у чишлє пензионерох и роботнїкох.

И попри того зменшованя числа пензионерох, держава и надалєй будзе давац дотациї за виплацованє пензийох, можебуц дакус зменшани, алє и надалєй у значней суми, оценєте у Републичним заводзе за статистику.