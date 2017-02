Мадярски медиї буду под єдним закрицом

СУБОТИЦА – О рок и пол медиї хторим снователь Национални совит Мадярох у Сербиї буду робиц у истим будинку у Суботици, наявел штредком того тижня директор Радио-телевизиї „Панон” Иштван Боджони.

Як гварел, назва того проєкту „Медийна хижа Панон”, а його витворенє потримує и мадярска влада, гварел Боджони за дньови новини по мадярски „Мадяр со”.

Боджони тиж гварел же тот проєкт будзе витворени дзекуюци закладаню предсидателя Союзу войводянских Мадярох (СВМ) Иштвана Пастора и Националного совиту (НС) Мадярох.

Попри спомнутей ТВ, у истим будинку, воланим Мадярска хижа, буду змесцени суботицка редакция „Мадяр соа”, та суботицки мадярски радио и тижньовнїк „Гет нап”. Премесцанє медийох на єдно место будзе после виселєня з нього СВМ и НС Мадярох.

По словох Боджония, будзе то медийна хижа хтора наступни 100 роки годна обслуговац интереси шицких котри ту жию, оможлїви и лєпши прецек информацийох медзи Беоґрадом и Будапешту, у чим войводянски Мадяре буду свойофайтови мост.