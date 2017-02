КОЦУР – У Добродзечним огньогасним дружтве у Коцуре на ютре, 19. фебруара, будзе седемнаста акция добродзечного даваня креви.

Шицки заинтересовани крев можу дац од 8 до 11 годзин, а ДОД поволує людзох добрей дзеки же би пришли и на тоту акцию даваня креви.