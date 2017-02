НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги о опасносцох на дружтвених мрежох и як ше од нїх мож охранїц, о потреби за простором за младих у Керестуре, та о презентациї проєкту„Твоя Европа! Твой глас”, у хторим участвує и Школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

У часци о польопривреди будзе емитовани прилог о швинярстве, а з нагоди швета св. Трифуна, защитнїка винїцох, и о винїцарстве. Ютрейши Маґазин укаже и як ше прави крижму.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).