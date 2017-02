Потребна помоц Софиї Виславски з Вербасу

ВЕРБАС – Дружтво инвалидох општини Вербас тих дньох поволує шицких людзох добрей дзеки же би помогли Софиї Виславски, хорей од церебралней парализи, а котра тераз у барз чежким социялним и здравственим положеню, пише портал „Нашо место”.

София Виславски 31-рочна мац троїх дзецох, роботно нєспособна, котра после розходу од мужа жиє як подквартельош з єдним дзецком, док двойо дзеци при оцови. Жиє на гранїци еґзистенциї и єдине приманє єй социялна помоц з Центру за социялну роботу, коло 10 000 динари.

Представителє Дружтва инвалидох уж контактовали ревелантни институциї же би загрожена Виславскова витворела свойо права, алє єй потребна помоц покля за тото нє буду розришени правно-технїчни питаня. Вецей информациї о помоци мож достац у Дружтве инвалидох општини Вербас на їх фейсбук боку.

Тиж так, людзе котру у можлївосци помогнуц, пенєж за Софию Виславски и єй фамелию можу уплациц на рахунок у Ерсте банки – 340-32606695-77, на мено София Виславски. Людзе котри можу и жадаю подаровац ґардеробу, лєбо поживу, най их однєшу до Канцелари за младих у Вербаше, а Дружтво инвалидох тоту помоц однєше Висласковей.