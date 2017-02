КУЛА – У Кули нєшка, 18. фебруара, будзе отримана Виберанкова скупштина Руского КУД „Др Гавриїл Костельник”.

Схадзка Скупштини будзе на 18 годзин у просторийох КУД, а поволани шицки члени Дружтва и други заинтересовани.