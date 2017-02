У Керестуре заєднїцка схадзка Одбору за културу и Управного одбору ЗКВР

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре нєшка, 18. фебруара, будзе заєднїцка схадзка Одбору за културу Националного совиту (НС) Руснацох и Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР). Схадзка будзе на 10 годзин у просторийох Дому култури.

На дньовим шоре очуванє и афирмованє нєматериялного скарбу Руснацох за 2017. рок – предкладанє финансованя манифестацийох и фаховей помоци, як и розправа о новей концепциї означованя Националного швета Руснацох у Сербиї.

После заєднїцкей, Одбор за културу НС отрима и самостойну схадзку, на хторей би мала буц принєшена Одлука о Календаре репрезентативних манифестацийох Руснацох у 2017. року.