Од пондзелку конкурс за младежски проєкти у рускей заєднїци

НОВИ САД – Вчера, 17. фебруара, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, под предшедованьом його предсидателя Сашу Сабадоша, отримана седма порядна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту (НС) Руснацох.

На схадзки прилапени Звит о роботи, як и финансийни звит Роботного цела за 2016. рок, та одлука о розписованю конкурсу за реализованє младежских проєктох у рускей заєднїци. Конкурс будзе обявени на пондзелок, 20. фебруара (на сайту Националного совиту – www.rusini.rs), а будзе тирвац по 1. април.

На схадзки прилапени задзекованя на членство у Роботним целу – Желька Фаркаша з Коцура, Мариї Хромиш з Дюрдьова и Сенки Надь з Руского Керестура. Националному совиту будзе предложене же би место нїх до Роботного цела за младеж меновал Милоша Малеша з Дюрдьова, Емилию Чизмар з Коцура и Ясну Медєши з Руского Керестура.

Под точку „рижне” найвецей бешедоване о евентуалним одходу младих до Словацкей на Фестивал до Свиднїку, праве у орґанизациї Роботного цела за младеж НС. Порадзене же пошвидко будзе отримана нова схадзка Роботного цела, на хторей буду розробени и утвердзени деталї того одходу.

На схадзки Роботного цела за младеж присуствовали и предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак.