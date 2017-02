Покраїнски омбудсман нащивел наш Национални совит

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох нащивох шицким националним совитом у Войводини, Национални совит (НС) Руснацох у Руским Керестуре вчера, 17. фебруара нащивел нови Покраїнски защитнїк гражданох-омбудсман проф. др Зоран Павлович, и з представителями НС розпатрел можлївосци за дальше сотруднїцтво.

Зоз защитнїком гражданох у Керестуре були и заменїца омбудсмана за защиту правох националних меншинох Ева Вукашинович и совитнїца за одношеня з явносцу и програми сотруднїцтва Анкица Драґин. У шедзиску НС прияли их предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак.

Покраїнски защитнїк упознати з дотерашню роботу НС, розпатрани можлївосци за будуце сотруднїцтво, як и способи з хторима тота институция може допринєсц роботи и нашого НС.

Защитнїк гражданох др Павлович окреме визначел три теми на хторих у наступним периодзе будзе найвекша увага и хтори институция омбудсману жада окреме провадзиц, а то продукция за дзеци на язикох националних меншинох нєпрофитного характеру, змистове, а нє лєм формалне участвованє женох у НС, як и орґанизованє округлих столох о людских и правох националних меншинох.

Омбудсман и його сотруднїци поволали и наш НС же би на шицки тоти теми послали свойо предкладаня, суґестиї и зауваги, з наздаваньом же дотерашнє барз добре сотруднїцтво тих двох институцийох будзе предлужене.