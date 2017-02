Бал и у Руским доме у Шидзе

ШИД – Всоботу, 18. фебруара, у Руским доме у Шидзе отримани бал на хторим були госци зоз Шиду, Бикичу, Бачинцох, Беркасова и других местох, а бал орґанизовало домашнє КПД „Дюра Киш“.

За добру шпиванку була задлужена Старша мишана шпивацка ґрупа Дружтва, хтору провадзел оркестер КПД, а бал урядово отворени з гимну Сербиї „Боже правде“ и шветочну шпиванку Руснацох у Сербиї „Браца Русини“.

Шпивацка ґрупа през вечар представела свой репертоар, а окрем смачней вечери и напою, орґанизаторе пририхтали и богату томболу и „танєц шерца“.