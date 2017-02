На Младежским балє було вецей як 200 госцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На седмим Младежским балє, отриманим у Руским Керестуре всоботу, 18. фебруара у Ресторанє „Червена ружа”, було вецей як 200 госцох з Дюрдьова, Нового Саду, Коцура, Керестура, як и зоз Швайцарскей и Нємецкей.

Младим перши раз грал шейсцчленови оркестер Мирона Сивча, а як то уж традиция, на Балє були орґанизовани змагательни бависка и богата томбола, хтору обезпечели рижни спонзоре и орґанизаторе. Главна награда, телевизор, остала у Керестуре.

Попри забавного, тогорочни Бал бул и гуманитарного характеру, понеже на уходзе була поставена шкатула до хторей ше зберало пенєжну помоц шестром Новакович з Керестура.