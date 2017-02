Виронаука и гражданске оставаю обовязни виборни предмети

БЕОҐРАД – Министер просвити Младен Шарчевич виявел же вирска настава и гражданске воспитанє и убудуце буду обовязни виборни предмети и же ше їх статус нє будзе меняц.

На питанє прецо члена з хторим ше наглашує обовязносц тих предетох нєт у Нарису закона о основох системи образованя и воспитаня, Шарчевич за соботово виданє новинох „Данас” гварел же Нарис ище нє закончени и же ше становиска ускладзує зоз синдикатами, алє „даєдни почали явну розправу и пред тим як платформа закончена, лєм пре власни статус”.

Медиї скорей пренєсли же у Нарису закона о основох системи образованя и воспитаня предвидзене утаргованє обовязносци виронауки и гражданского воспитаня.