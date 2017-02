Нєшка годзина руского з нагоди ютрейшого Медзинародного дня мацеринского язика

НОВИ САД – З нагоди 21. фебруара, Медзинародного дня мацеринского язика, Дружтво за руски язик, литературу и културу нєшка, 20. фебруара, орґанизує годзину руского язика школярох штреднїх школох котри руски язик виучую у Доме школярох „Бранково коло” у Новим Садзе, з наставнїцу Ванесу Медєши. Нєшкайша годзина руского язика у „Бранковим колє” (Висарионова 3) будзе на 20 годзин.

Тиж так на стреду, 22. фебруара, на 18 годзин буду и активносци дзецох предшколского возросту, котри у Новим Садзе руски язик виучую у обєкту „Палчочка” ПУ „Радосне дзецинство”, з виховательку Александру Колбас.