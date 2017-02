КОЦУР – Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД) Коцур вчера, 19. фебруара, у своїх просторийох орґанизовало 17. по шоре акцию добродзечного даваня креви.

Вчера крев дали 38 особи з аж 60 котри пришли на акцию добродзечного даваня креви.

Акцию потримали и предсидатель Дочасового орґану Општини Вербас Милан Ґлушац, предсидатель Совиту Месней заєднїци Коцур Желько Бєлан и др Желько Видович.