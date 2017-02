ДС, СДС и ЛСВ подписали коалицию за локални виберанки у Вербаше

ВЕРБАС – Локални одбори Демократскей странки (ДС), Социялдемократскей странки (СДС) и Лиґи социялдемократох Войводини (ЛСВ) ше догварели же заєднїцки наступя на локалних виберанкох у вербаскей општини, пише портал Општини Вербас.

Коалиция на виберанки идзе з мотом „Ошлєбодзме Вербас“, а Коалицийне спорозуменє всоботу, 18. фебруара, подписали предсидателє општинских одборох ДС, СДС и ЛСВ Александер Станойкович, Драґан Стиєпович и Марио Мажар.

Кандидат за предсидателя Општини тей коалициї будзе Драґан Стєпович зоз СДС, а о даскельо днї буду познати и кандидати за одборнїкох.