Седем санитетски превозки установом социялней защити у Войводини

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и министер за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня Александар Вулин вчера, 19. фебруара, установом социялней защити у Войводини придали седем санитетски превозки вкупней вредносци коло 31,5 милиони динари, а хтори обезпечело спомнуте министерство. Превозки достали Дом за старих и пензионерох у Апатину, ґеронтолоґийни центри у Бачкей Паланки, Кикинди, Зомборе, Панчеве и Суботици и Дом за змесценє душевно хорих особох „Святи Василиє Острошки Чудотворец” у Новим Бечею.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович з тей нагоди гварел же Покраїнска влада у остатнїх мешацох видвоєла 60,3 милиони динари за санированє и опреманє установох социялней защити, як и же у 2017. року средства за тоти потреби два раз звекшани. Наявел же того тижня домом здравя у менєй розвитих општинох у Войводини буду уручени ришеня о набявяню нових санитетских превозкох, а у рамикох реорґанизованя мрежи установох социялней защити у Войводини, цо порушало Министерство за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня, вєдно будзе ришене питанє „Гетерленду”, як и други питаня у тей обласци.

Министер Александар Вулин у Новим Садзе гварел же його министерство прешлого року, вєдно з Покраїнску владу, инвестовало 198 милиони динари до обєктох социялней защити ширцом Войводини, а за услуги социялней защити локалним самоуправом у Войводини унапрямени ище 109 милиони динари, як трансферни средства. Додал же вчера придати превозки ґеронтолоґийним центром годни хасновац и локални доми здравя.