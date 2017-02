Владимир Бучко знова вибрани за предсидателя Руского КУД

КУЛА – Дотерашнї предсидатель Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” у Кули Владимир Бучко всоботу, 18. фебруара, на Виберанковей скупштини Дружтва знова вибрани на тоту фукнцию, а попри нього, до Управного одбору КУД вибрани Янко Такач, Амалия Ковач, Гелена Банатски и Ярослав Ковач. До Надпатраюцого одбору на Скупштини вибрани Яким Виславски (за предсидателя), Цецилия Мудри и Леона Бучко.

На Скупштини, на хторей присуствовали коло 20 члени кулского здруженя Руснацох, прилапени Звит о роботи у прешлим року и Финансийни звит, хтори винєсли Владимир Бучко и Янко Такач, як и план роботи за тот рок. Як поведзене, у одношеню на число членох КУД було надосц активносци, а як и скорей, найактивнєйша була Мишана шпивацка ґрупа, хтора участвовала и на Зонскей смотри у Червинки и на наших музичних фестивалох, та Дзецинска драмска секция хтора, попри на Драмским мемориялє Петра Ризнича Дядї, прешлого року участвовала и на Општинскей смотри у Крущичу. КУД и прешлого року орґанизовало Стретнуце рецитаторох з наших местох у рамикох „Костельниковей єшенї”, а з роботу почала и Шаховска секция.

Єдна з найзначнєйших активносцох у 2015. и початком 2016. року було активне участвованє у орґанизованю Централней преслави Националного швета Руснацох у Кули, цо удатно витвотрене, а попри порядних активносцох, Руске КУД прешлого року означело и 20-рочнїцу роботи, та 40 роки активносци у аматеризме своєй членїци Амалиї Ковач.

Єдна з характеристикох кулского КУД то и каждорочне финанисйне позитивне дїлованє, та и до того року пренєшени прейґ 166 000 динари. У 2016. року Дружтво розполагало з вєдно скоро 807 000 динари (з 2015. року були пренєшени нє цали 332 000), а розходи були 475 000 динари.

План роботи у тим року подобни як и прешлорочни, з тим же у планє обновиц проєкт „Вечар младих” (вистава фотоґрафийох и проєкция филмох), орґанизовац стретнуце младих руских музичарох ШОМО котри посцигню замерковани резултати на змаганьох, та основац тамбурови и менши оркестер за провадзене на наступох. И на тогорочней Скупштини визначена потреба за подмладзованьом секцийох КУД, окреме з особами штреднїх рокох.

Ґу тому, Кулянци и того року уж пририхтую дзецинску представу, з хтору буду участвовац и на тогорочним Мемориялє, поведзене на схадзки, а члени Дзецинскей драмскей секциї и други дзеци концом прешлого рока виробели и вецей панои з фотоґрафиями о активносцох КУД.