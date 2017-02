УО Заводу за културу нє принєсол Одлуку о вименкох и дополнєньох Статуту

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), хтора отримана соботу, 18. фебруара у Руским Керестуре, члени УО розпатрали два предкладаня вименкох Статуту тей институциї, односно часци хтора реґулує условия за вибор директора Заводу.

Национални совит (НС) Руснацох предложел законске ришенє яке пише у члену 36. Закона о култури Републики Сербиї, а то же директор муши мац закончени факултет (найменєй штири роки), добре познац руски язик и мац найменєй пейц роки искуства. На схадзки бул и предсидатель НС Славко Рац, котри виложел тото предкладанє и додал же у Статуту лєпше дац общи критериюми за вибор директора и розписац конкурс на хтори ше годни приявиц вецей особи, а вец принєсц и правилнїк з хторим ше направи систему бодованя и вибере особу котра найлєпше сполнює критериюми.

Друге предкладанє дал член УО Заводу др Деян Загорянски, а то тиж закончени найменєй штиророчни студиї, знанє руского язика и пейц роки искуства у фаху у обласци дружтвених дїялносцох и култури цо, як поведзене у дискусиї, значно зменшує можлївосц за конкурованє, а потим и вибор директора.

После длугшей розправи по тей точки дньового шору одлука нє принєшена, понеже анї єден предлог нє достал потребну векшину гласох. На схадзки присуствовали шицки 9 члени УО.

О.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох Ивана Дудаш на схадзки винєсла Закончуюци рахунок за 2016. рок и Звит о дїлованю тей институциї за прешли рок, цо УО и прилапел.

По Закончуюцим рахунку, приходи Заводу у 2016. року були 7 милиони 721 943 динари, а розходи 7 милиони 606 255 динари, так же 115 688 динари пренєшени до 2017. року. Як гварела Дудашова, шицки заплановани проєкти Заводу за 2016. рок витворени.

Предсидателька УО Заводу Анамария Регак бешедовала о вименкох Правилнїку о систематизациї роботи, по хторей у тей институциї може буц занята лєм єдна особа – директор, котрого ше вибера на штиророчни мандат, а за анґажованє других роботнїкох у Заводу потребне дошлєбодзенє од Покраїни.