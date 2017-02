Векша потримовка програмним активносцом наших КУД, фестивалом и манифестацийом

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 18. Фебруара, у Руским Керестуре отримана заєднїцка схадзка Одбора за културу Националного совиту (НС) Руснацох и Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), на хторей бешедоване о финансованю и фаховей помоци нашим КУД, фестивалом и манифестацийом, а почала и розправа о новим концепту означованя Националного швета Руснацох у Сербиї.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель НС Славко Рац, котри винєсол предлог о новим способе финансованя фестивалох и манифестацийох хтори подрозумює векшу потримовку и програмним активносцом, а нє лєм орґанизацийним. Як гварел Рац, задумка же би ше, прейґ проєктного финансованя на основи конкурованя, подзелєло трошки финансованя пририхтованя програмох за фестивали и манифестациї и їх саме орґанизованє, так же би НС финансовал програмну, а ЗКВР орґанизацию часц.

Члени двох одборох ше на заєднїцкей схадзки зложели з таким способом финансованя, як и з конкретно предложенима сумами за розподзельованя средствох за активносци и манифестациї по местох дзе жию Руснаци. За тераз слово о пенєжу з хторим будзе розполагац НС и ЗКВР, а оставаю нєрозпоредзени средства на основи конкурованя до ресорних покраїнских секретариятох, дзе нашо КУД тиж конкуровали.

Конкурси НС и ЗКВР за нашо КУД, фестивали и манифестациї буду розписани после прилапйованя буджетох НС и ЗКВР за тот рок.

За тераз нєрозпоредзени и 300 000 динари хтори НС опредзелєл за театралну дїялносц по наших местох, а на схадзки констатоване же ю потребне стимуловац и пре участвованє на наших драмских фестивалох – Драмским мемориялє Петра Ризнича Дядї и Руским фестивалє малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”.

Понеже нарок, з орґанизованьом Централней преслави Националного швета Руснацох у Суботици, будзе заокружени терашнї циклус, почало ше роздумовац о новей концепциї преслави и єй осучасньованю.

Як поведзене, орґанизованє Централней преслави по наших местох добра пракса, з тим подзвигнути ентузиязем у роботи и у менших штредкох дзе жию Руснаци, допринєсла и векшим спознаню о нашей меншини, понеже у єй орґанизованю участвую и локални самоуправи, медзитим, потребне ю осучаснїц и ище баршей ше и мултимедиялно представяц ширшей заєднїци, а окреме историю, визначни особи и сучасносц Руснацох, як у локалним штредку дзе ше ю орґанизує, так и ширше.

З тоту заєднїцку схадзку практично почала ширша явна розправа о будуцим орґанизованю Централней преслави нашого швета, так же шицки котри маю даяки идеї и предкладаня, можу их доручиц до НС и ЗКВР.

После заєднїцкей схадзки, на хторей присуствовали и членїца НС, народна посланїца Олена Папуґа и предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, отримани и поєдинєчни схадзки спомнутих одборох, так же на Одборе за културу НС прилапени горе винєшени способ финансованя наших КУД, фестивалох и манифестацийох, як и Календар репрезентативних манифестацийох Руснацох у 2017. року, хтори пошвидко будзе обявени и на сайту НС Руснацох.