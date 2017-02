Перспективни рукометаш

Лєм за два роки, кельо тренира рукомет, Филип Орос з Руского Керестура, школяр осмей класи, наисце вельо напредовал. Бави и зоз младшима и з першим тимом у Рукометним клубе „Русин”. За тоту полусезону дал аж 72 ґоли – 62 зоз младшима, а 10 зоз першим тимом, а бул преглашени и за ґолґетера.

Бавел ши за ище даяки клуб окрем за „Русин”?

Филип Орос: Од початку тренирам у „Русину”, медзитим, бул сом на проби у „Войводини”, дзе сом одбавел єдно змаганє, и там ми гварели же досц добре бавим и же бим могол бавиц за их Клуб. И, наисце, любел бим пойсц там бавиц такой док закончим основну школу.

Прецо ши ше опредзелєл праве за тот спорт?

ФО: Рукомет сом почал тренирац у шестей класи. Перше сом патрел змаганя кед дзивчата бавели, и теди ше ми тот спорт наисце попачел, та сом ше ришел и сам опробовац.

Чи биш ше одрекнул дачого пре рукомет кед би то од це вимагали?

ФО: Ище вше бавим у остатнєй лиґи, дзе таке дацо нє обовязне, алє кед бим мушел, та бим ше одрекнул. Углавним вимагаю мерковац на костиранє, цо значи вируциц даяки єдзеня, нє оставац позно вечарами на варошу, а дакеди и то вихабиц, нє конзумовац алкогол и други ствари котри чкодза при тренираню.

Маш дакого на кого ше упатраш и за кого навияш?

ФО: Мам. Мой идол то Момир Илич, котри бави за „Веспрем”, а навиям за PSG.

Дзе биш раз любел бавиц?

ФО: Любел бим бавиц у „Вардару” у Македониї, прето же там мам тиж идола и пачи ми ше як тот Клуб функционує.

Чи рукомет популарни у нашей жеми?

ФО: У одношеню на, наприклад фодбал, рукомет нє таки барз популарни, медзитим, то нє так у цалим швеце. У других державох рукомет досц популарни, як, наприклад, у Данскей. Думам же популарносц завиши од того цо дружтво баржей прилапи, а у нашей жеми то фодбал.

Понеже ши тераз осма класа, плануєш ше уписац до даякей школи котра ма вязи зоз спортом?

ФО: Нє. Любел бим ше уписац до кухарскей школи. Сцел бим же би тота школа була у Новим Садзе же бим могол почац тренирац за даяки векши клуб, окреме за „Войводину”.

Тренираш можебуц ище дацо окрем рукомету?

ФО: Тренирал сом фодбал, алє ме почали барз болїц колєна и мушел сом ше опредзелїц за єден спорт, та сом остал дошлїдни рукомету.

Мал ши даяку хвильку кед ши сцел одустац од рукомету, и цо це отримало же биш то нє поробел?

ФО: Гей. Кед сом раз бавел змаганє зоз першим тимом, тренер ми дал першираз най руцам пенал и думал же потрафим, медзитим, премахнул сом цали ґол и то ме барз потрафело. Бул сом надумани одустац, алє вец тренер бешедовал зо мну и дал ми мотивацию же бим тренирал ище вецей и же бим ше указал лєпше. Найвекша потримовка ми фамелия, а окреме оцец.

Цо биш визначел як предносци, а цо як нєдостатки рукомету?

ФО: Добре тренирац рукомет, прето же зме активни, кажди спорт здрави, та так и тот, алє ше и розвива почитованє и толеранция ґу другим людзом, прето же то ґрупни спорт. Понеже барз любим рукомет, нє видзим його нєдостатки.

Цо биш поручел читательом МАК-у?

ФО: Тренирайце, робце на себе и будзце упарти и витримовни, же бисце ше єдного дня зоз дасчим могли похвалїц.