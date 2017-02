Стиже помоћ сестрама Новаковић из Крстура

РУСКИ КРСТУР – Ових дана је на друштвеним мрежама објављен видео-прилог „Елион медије“ из Београда о тешкој ситуацији сестара Весне (24) и Наде (13) Новаковић из Руског Крстура, па су реаговали многи људи добре воље, како из Руског Крстура, тако и из многих других места, чак и из иностранства.

Сестрама Новаковић је пре три недеље умрла мајка, а већ су годинама без оца, који се такође упокојио, па су девојчице остале саме, без прихода и у веома тешким условима за живот, у туђој кући која се руши. Весна је завршила средњу школу пекарског смера и већ је годинама на бироу, а лету ради као сезонски радник у селу, док је млађа сестра Нада ученица шестог разреда крстурске ОШ.

Како сазнеје Рутенпрес, одмах је реаговао парохијски Каритас, који им је годинама помагао и поклонио огрев, Школа „Петро Кузмјак“ је Нади обезбедила продужени боравак са исхраном, а сада привремено станују код мајчине сестре у Крстуру.

Захваљујући поменутом видео-прилогу на Фејсбуку организовали су се појединци, предузећа и девојчицама су понудили помоћ у храни, огреву, а Весни и посао.

Помоћ им је и даље потребна, јер би волеле да имају свој властити дом на парцели која им је остала од оца Зорана. Помоћ сви заинтересовани могу однети на адресу Лењинова 165, или контактирати Весну на телефон 061/ 22-55-795.

Сестрама Новаковић се може уплатити и новчана помоћ на отворен динарски рачун у Комерцијалној банци Београд, број 205-9011006551887-72, или на девизни рачун такође у Комерцијалној банци SWIFT-BIC KOBBRSBG IBAN/Account Number RS 3520590310234 1282442, Vesna Novaković, Petra Kuzmjaka 25, Ruski Krstur, Republika of Serbia.