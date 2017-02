Покрајински омбудсман посетио Национални савет Русина

РУСКИ КРСТУР – У оквирима посета свима националним саветима у Војводини, Национални савет (НС) Русина у Руском Крстуру 17. фебруара посетио је нови Покрајински заштитиник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић, и са представницима НС размотио је могућности за даљу сарадњу.

Са заштитиником грађана су у Крстур дошли и заменица омбудсмана за заштиту права националних мањина Ева Вукашиновић и саветница за односе са јавношћу и програме сарадње Анкица Драгин. У седишту НС примили су их председник Извршног одбора НС Жељко Ковач и секретар НС Тања Арва Планчак.

Покрајински заштитник грађана др Павловић је посебно истакао три теме на којима ће у наредном периоду бити акценат и које институција омбудсмана жели посебно да прати, а то је продукција за децу на језицима националних мањина непрофитног карактера, садржајно, а не само формално учествовање жена у НС, као и организовање округлих столова о људским и правима националних мањина.

Омбудсман и његови сарадници позвали су и НС Русина да на све ове теме пошаљу своје предлоге, сугестије и замерке, са надом да ће досадашња добра сарадња ове две институције бити продужена.