Владимир Бучко поново изабран за председника Русинског КУД

КУЛА – Досадашњи председник Русинског КУД „Др Хавријил Костељник“ у Кули Владимир Бучко, у суботу, 18. фебруара, на Изборној скупштини Друштва, поново је изабран на ову функцију, а осим њега, у Управни одбор (УО) КУД изабрани су Јанко Такач, Амалија Ковач, Хелена Банатски и Јарослав Ковач. У Надзорни одбор на Скупштини је изабран Јаким Виславски (за председника), Цецилија Мудри и Леона Бучко.

На Скупштини је усвојен Извештај о раду за прошлу годину и Финансијски извештај, као и план рада за ову годину. Прошле године најактивнија је била Мешовита певачка група која је, између осталог, учествовала и на Зонској смотри у Црвенки и Дечија драмска секција која је, осим на Драмском меморијалу Петра Ризнича Ђађе, прошле године учествовала и на Општинској смотри у Крушчићу. КУД је и прошле године организовао Сусрет рецитатора у оквирима „Костељникове јесени“, а са радом је почела и Шаховска секција.

Једна од најзначајнијих активности у 2015. и на почетку 2016. године била је и активно учествовање у организовању Централне прославе Националног празника Русина у Кули, што је успешно остварено, а осим редовних активности, Русинско КУД је прошле године обележило и 20-годишњицу рада, и 40 година активности у аматеризму своје чланице Амалије Ковач.

У 2016. години Друштво је располагало са скоро 807 000 (из 2015. године пренето је скоро 332 000), а расходи су били 475 000 динара. У ову годину Друштво је пренело 166 000 динара.

План рада у овој години сличан је прошлогодишњем, с тим што је у плану обнављање „Вечери младих“ (изложба фотографија и пројекција филмова), организација сусрета младих музичара ШОМО који забележе запажене резултате на такмичењима, као и оснивање тамбурашког и мањег оркестра за пратњу на наступима. И на овогодишњој Скупштини истакнута је потреба за подмлађивање секција КУД, нарочито са особама средњих година.

Осим тога, Куљани и ове године припремају дечију представу, с којом ће учестовати и на овогодишњем Меморијалу, речено је на састанку, а чланови Дечије драмске секције и друга деца крајем прошле године израдили су више паноа са фотографијама о активностима КУД.