Филозофия и теолоґия часц живота

Данил Задрепко зоз Дюрдьова уж после основней школи знал же сце виучовац, а и препущиц ше нєкаждодньовому поволаню. Драга го одведла до Италиї и України, а там закончел студиї филозофиї и теолоґиї. Здобул вельке искуство, а нови и иншаки живот, и людзе, збогацели його похопеня, швет и попатрунок на околїско. Драга до паноца длуга, алє упартосц ше виплаци.

А же би дахто постал римокатолїцки лєбо грекокатолїцки паноцец муши закончиц студиї филозофиї и теолоґиї. Без тих факултетох, нє мож пошвециц ше за паноца. Потребне препровадзиц минимум шейсц роки на семинариї, односно на богословиї. Остатнї крочай то дипломованє на теолоґиї, а ректор муши послац писмо владикови у хторим треба же би було обгрунтованe же чи богослов способни буц паноцец.

После основней школи, Данил бешедовал зоз дюрдьовским парохом Йоакимом Холошняйом и гварел му же сце буц паноцец. Вон го посовитовал же би ше уписал на класичну Ґимназию „Паулинум” у Суботици, односно як ю вони волаю, мала Семинария.

– Уж як сом закончовал ґимназию, знал сом же сцем предлужиц студиї у истим напряме. През лєтнї розпуст сом ше почал пририхтовац за дальше школованє. Ходзел сом два и пол мешаци на курс италиянского язика, а потим сом пошол студирац филизофию до Риму на Папски Универзитет Урбаниана – гвари Данил.

После трох рокох студираня у Риме, 2010. року дипломовал филозофию, а же би могол предлужиц далєй, як увод до теолоґиї, мушел ище єден рок буц у Папским Институту Ориентале, тиж у Риму.

– Дас два, три роки сом направел паузу и вец сом предлужел студирац теолоґию. Стипендию сом достал у України, у Ужгородзе, на Ужгородскей грекокатолїцкей Богословскей академиї Блаженого Теодора Ромжи. Нє було ми барз чежко, прето же нам язики подобни, а и народ там барз приємни и добри. Упознал сом чесни шестри зоз Ужгороду, та сом и од нїх вельо раз могол поглєдац гоч яку помоц – толкує Данил.

Вон 2015. року дипломовал теолоґию у Ужгородзе, а попри тим же ше сце пошвециц за паноца, вон жада и далєй виучовац филозофию. Понеже його диплома зоз ватиканского факултету у Сербиї нє припозната, Данил муши преложиц дипломи, так же на Филозофским факултету у Новим Садзе, ознова уписал филозофию и будзе покладац лєм розлику у испитох.

– У тей хвильки жиєм у Сербиї и ту ше думам пошвециц за паноца, а же би ми були припознати дипломи зоз Папского универзитету, зоз Риму, мушим ше прилагодзиц нашей системи – приповеда Данил.

ЖИВОТ У ИНОЖЕМСТВЕ

Данил жил и студирал у двох розличитих державох. Зоз свойого власного искуства може поровнац живот у Италиї у Риму и у України у Ужгородзе.

– Рим и Ужгород чежко и поровновац. Рим вельки город, и гей, вон центар християнства, алє по моїм думаню, людзе там барз завжати, їх живот ше зводзи углавним на роботу. Док у Ужгородзе иншак. Людзе побожнєйши, цеплєйши, а и то славянски народ, блїзши су нам. Кед пойдзеш до Ужгороду и кед повеш же ши зоз даякей другей держави, вони це приємно привитаю и обрадую ше, гоч вас и нє познаю. Понеже Рим туристично барз нащивени, вони ше нє так барз обрадую людзом зоз других местох – гвари Задрепко.

З РЕЛИҐИЮ УПОЗНАВАЦ И МЛАДШИХ

Данил тераз роби як вироучитель у основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове. Преподава виронауку дзецом од першей по осму класу. Ма вельке жаданє же би ше у будучносци пошвецел за паноца, а тиж и же би ше уписал на мастер на филозофиї.

– Робим уж дас рок и пол. З младшима дзецми, теми о релиґиї обрабяме на таки способ, же би их цо лєгчейше могли похопиц. Заинтересованосц розлична, од дзецка до дзецка, а найвецей завиши од того з якей фамелиї приходза – чи з нїма дома бешедую о таких темох, чи нє. Робиме так же би им було интересантне, и то през рижни бависка, рисованя и вифарбйованя, бо их на таки способ найлєгчейше заинтересовац – толкує Данил.

Кед слово о старших школярох, Данил о релиґиї приповеда дакус озбильнєйше, а тиж з нїма бешедує и о даяких других темох.

– Понеже сом студирал филозофию, а и особнє любим тоту науку, дзецом прилагодзим тему, та на даяки способ бешедуєме и о филозофских питаньох и роздумованьох. Нє слово лєм о релиґиї, алє и, вообще, о тим цо их чека у дальшим живоце, наприклад, при осмакох тераз актуална тема же до котрей стреднєй школи ше уписац. Часто им гуторим же кед треба вибрац драгу през живот, нє роздумаме и принєшеме наглу одлуку, та прето вше добре побешедовац и посовитовац ше и зоз старшима, а тиж пойсц и до церкви помодлїц ше – закончує Данил.