София Ковач треца на турнире столнотенисеркох-юниоркох

МЛАДЕНОВАЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Млада столнотенисерка рускокерестурского „Русину” София Ковач всоботу, 18. фебруара, освоєла треце место и бронзову медалю на моцним Отвореним турнире за юниорох у Младеновцу, дознава Рутенпрес од тренера у Столнотенисерским клубу (СТК) „Русин” Драґана Ковачевича.

У конкуренциї юниоркох (од 15 до 17 роки) змагали ше 12 столнотенисерки, так же з освоєним трецим местом София (16 роки) посцигла одлични успих, а резултат ше бодує и за конєчну ранґ-лїстину найлєпших юниоркох-столнотенисеркох у Сербиї. У сезони єст шейсц таки бодовни турнири, а на єдним скорейшим София Ковач тиж освоєла треце место.

Зоз СТК „.Русин” на Отвореним турнире за столнотенисерох-юниорох у Младеновцу участвовали и Иван Чижмар, котри вошол медзи 16 найлєпших медзи 40 змагателями и то му перша сезона у конкуренциї юниорох, та Стефан Горнак, котри ше змагал гоч ище нє ма достаточно роки за тоту катеґорию.