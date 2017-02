На соботу у Бикичу Бал Националного совиту

БИКИЧ – Тогорочна сезона балованя по наших местох будзе закончена у Бикичу, дзе на соботу, 25. фебруара, будзе отримани Бал Националного совиту Руснацох, хтори ше остатнї роки отримує у месце домашнього Централней преслави Националного швета Руснацох у Сербиї.

Уходнїца за Бал, хтори будзе у Доме култури у Бикичу, 1 000 динари по особи, а мож ю купиц при Деянови Бобальови з Бикичу. Орґанизаторе Балу, хтори почнє на 19 годзин, Национални совит Руснацох, Подручна канцелария Националного совиту у Бикичу и домашнє КПД „Иван Котляревски“.

На Балє Националного совиту грає оркестер Мирона Сивча, до уходнїци урахована и вечера, а орґанизаторе пририхтую и томболу и забавни бависка.

Источашнє то будзе и бал хтори традицийно орґанизує Бикичанє, так же є 22. по шоре як ше у тим нашим сримским месце орґанизує бали.