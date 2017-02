Представянє творчосци Томислава Мишира на школских вечарох поезиї

СТАРИ ЯНКОВЦИ/ПЕТРОВЦИ/ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – З нагоди нєшкайшого Медзинародного дня мацеринского язика, у Старих Янковцох вчера отримани Школски вечар рускей поезиї, а Школски вечар рускей поезиї у Петровцох будзе на ютре, а на пияток, 24. фебруара и у Вуковаре.

На школских вечарох поезиї ше того року представя творчосц Томислава Мишира, а програми пририхтали учительки руского язика и култури и школяре ОШ з руских оддзелєньох у спомнутих местох.

Попри школох, соорґанизаторе школских вечарох поезиї у Старих Янковцох, Петровцох и Вуковаре родичи дзецох и Дружтво „Руснак” з Петровцох, а у Вуковаре и Рада рускей националней меншини Городу Вуковар.