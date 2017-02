У Керестуре треце стретнуце у рамикох „Карпатских паралелох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура на соботу и нєдзелю, 25. и 26. фебруара, будзе домашня трецому, закончуюцому стретнуцу школярох у рамикох проєкту „Карпатски паралели” – интеркултуралному диялоґу младих з румунскей, словацкей, сербскей и рускей заєднїци, у хторим участвую ґимназиялци з керестурскей Школи.

Проєкт орґанизує Завод за културу войводянских Руснацох з финансийну потримовку Фонду за отворене дружтво, а у нїм участвую штредньошколци зоз спомнутих националних заєднїцох, їх менторе и госци. Перше стретнуце концом прешлого рока отримане у Вершцу, а друге початком того рока було у Ковачици.

Стретнуце 25. фебруара почнє на 13 годзин, а после привиту представительох домашнїх буду два роботнї з темами „Цо можем меняц у моєй заєднїци и як” и „Моя заєднїца у 2030.”, хтори будзе водзиц Таня Лазор Обрадович.

На нєдзелю, 26. фебруара будзе роботня з тему „Як видзим себе у будучносци як припаднїка националней заєднїци”, хтору водзи Єлена Перкович.

Учашнїки „Карпатских паралелох” на соботу у Керестуре нащивя Катедралну церкву св. о. Миколая, а на нєдзелю и Србобран, одкаль тиж участвую штредньошколци у тим проєкту.