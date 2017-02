Електронски рецепти пошвидко заменя паперово

БЕОҐРАД – Министерство здравя наявело же од яри почнє применьованє електронских, место паперових рецептох за лїки, та пациєнти вецей нє буду мушиц чекац у шорох у Домох здравя.

Рецепт формує лїкар, алє место на паперу, вон останє зазначени у виртуелней системи (у Интеґрованей здравственей информацийней системи Сербиї – ИЗИС), а пациєнт годзен пойсц до апатики и идентификовац ше з електронску здравствену кнїжочку. Апатикарови ше на монитору укажу преписани рецепти.

Рецепти за хронїчних хоротнїкох од мая буду важиц шейсц мешаци, та ше их нє будзе мушиц обнавяц кажди мешац. До системи лїкар випише шейсц рецепти, а кажди будзе мац датум кеди пациєнт може превжац свою мешачну терапию.

Мирослав Певац з Министерства здравя гварел же нова система лїкаром ушпорує час, та ше место виписованя рецептох годни пошвециц превентиви. Тиж додал же до тей системи буду уключени шицки апатики хтори маю контракт з Републичним фондом за здравствене осиґуранє, та пациєнти годни доставац лїки и у дзепоєдних приватних апатикох.