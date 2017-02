Награди за бависко „Вежнї рахунок и победз” вредни 135,34 милиони динари

БЕОҐРАД – Влада Сербиї вчера прилапела правила наградного бависка „Вежнї рахунок и победз”, дзе дефиновани и наградни фонд у хторим 742 награди, вредносци 135,34 милиони динари.

Медзи главнима наградами и шейсц квартелї у Беоґрадзе – єден на локациї „Беоґрад на води”, други у населєню „Степа Степанович”, а штири квартелї у населєню „Браца Єркович”.

Векши награди и 50 автомобили „Фият 500Л”, три путованя за два особи до Ню Йорку, пейц путованя до Паризу и уходнїци за тениски турнир „Ролан Ґарос” у Паризу.

Министерка державней управи и локалней самоуправи Ана Брнабич на конференциї за новинарох виявела же коло 114,6 милиони динари за награди опредзелєни з буджету, а 20,66 милиони з привреди, односно же их обезпечела Национална алиянса за локални и економски розвой (НАЛЕД).

Вицагованє наградох будзе 11, 18, 23. и 31. марца.