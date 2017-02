Нєшка снованє Розвойней аґенциї Войводини

НОВИ САД – Нєшка, 21. фебруара, у Новим Садзе будзе отримана дзешата порядна схадзка Скупштини АП Войводини (АПВ) у тим зволаню, на хторей би мала буц принєшена и Одлука о снованю Розвойней аґенциї Войводини.

Пред тим покраїнски посланїки буду одлучовац о преставаню роботи Фонду за потримовку инвестицийом у Войводини (ВИП), а на дньовим шоре и предлоги спорозуменьох медзи АП Войводину и Ґомельску обласцу у Билорусиї, та Нїжгородску обласцу у Русийскей федерациї.

На дньовим шоре Скупштини и Звит о роботи Покраїнского фонду за за розвой польопривреди за 2015. рок, як и розришенє Надпатраюцого одбору Ґаранцийного фонду АП Войводини.

Нєшкайша схадзка Скупштини АПВ почнє на 10 годзин у велькей сали Скупштини.